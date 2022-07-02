Россияне атакуют Лисичанск с разных сторон, привлекли много военных и техники, - Гайдай

Российские войска атакуют Лисичанск с разных сторон, привлекли много живой силы и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая .

За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Привиллю, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.

По его словам, частные дома в деревнях выгорают один за другим.

С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как в многоквартирном доме, Или в торговом центре – если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 кв. метров, тяжело представить последствия", - рассказал Гайдай.

В больницу в Черновцах вчера доставили раненого мужчину из Лисичанска. В пятницу ВСУ отразили два массированных наступления россиян - в направлении Верхнекаменки и Желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что враг пытается блокировать Лисичанск, чтобы захватить последний город в Луганской области, который остается под контролем ВСУ.

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