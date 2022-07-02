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Россияне атакуют Лисичанск с разных сторон, привлекли много военных и техники, - Гайдай

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Лисичанск, Суббота 02 июля 2022 08:08
Россияне атакуют Лисичанск с разных сторон, привлекли много военных и техники, - Гайдай Фото: Гайдай рассказал о ситуации в Лисичанске на утро 2 июля 2022 (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска атакуют Лисичанск с разных сторон, привлекли много живой силы и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Привиллю, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекаменке, Белогоровке.

По его словам, частные дома в деревнях выгорают один за другим.

С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как в многоквартирном доме, Или в торговом центре – если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 кв. метров, тяжело представить последствия", - рассказал Гайдай.

В больницу в Черновцах вчера доставили раненого мужчину из Лисичанска. В пятницу ВСУ отразили два массированных наступления россиян - в направлении Верхнекаменки и Желатинового завода, где враг попытался провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что враг пытается блокировать Лисичанск, чтобы захватить последний город в Луганской области, который остается под контролем ВСУ.

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