Росіянам відключили монетизацію на YouTube

YouTube відключив монетизацію для користувачів на території Росії. Обмеження також стосуватимуться YouTube Premium та Music Premium.

"YouTube відключив монетизацію для користувачів із Росії. Введені обмеження поширюються на підписки YouTube Premium та Music Premium, а також функції спонсорства, суперстікерів та суперчата", - написав Федоров.

Нагадаємо, нещодавно в Росії заблокували соціальну мережу Twitter і відеохостинг YouTube. Також перестав працювати сервіс бронювання готелів Booking.

Також нещодавно відеохостинг YouTube видалив особистий канал російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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