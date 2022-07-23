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Россиянам и коррупционерам запретили владеть и управлять банками в Украине

Фото: НБУ запретил россиянам владеть и управлять банками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины внес изменения в Положение о лицензировании банков. Постановлением изменены признаки небезупречной деловой репутации собственников и руководителей банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Учитывая новые признаки небезупречной деловой репутации, в Постановлении установлены сроки представления банками в Национальный банк выдержек из анкет владельцев существенного участия в банке, руководителей банка для проверки этих признаков", - говорится в сообщении.

Дополнен перечень признаков небезупречной деловой репутации юридических лиц следующими признаками:

  • лицо зарегистрировано или является налоговым резидентом или его местонахождением является государство, осуществляющее / осуществлявшее вооруженную агрессию против Украины;
  • лицо внесено в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, который ведет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку;
  • публичные обременения или запрет торговли ценными бумагами юридического лица или остановка размещения акций в связи с признанием эмиссии недобросовестной или применение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);
  • владение существенным участием (возможность существенного влияния) в финансовом учреждении, иностранном финансовом учреждении, отнесенной к категории неплатежеспособных или признанной банкротом, либо у которой отозвана лицензия, или которое исключено из реестра соответствующих учреждений (ранее это касалось только банков).

Также обновлен перечень признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, в частности добавлены следующие признаки:

  • лицо является гражданином или налоговым резидентом или местом его постоянного проживания является государство, осуществляющее / осуществлявшее вооруженную агрессию против Украины;
  • вступление в законную силу решения суда в отношении лица за нарушение требований антикоррупционного законодательства, законодательства по вопросам финансового мониторинга, законодательства о финансовых услугах;
  • увольнение лица с должности судьи, прокурора, работника правоохранительного органа, с государственной службы или службы в органах местного самоуправления в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности;
  • применение к лицу дисциплинарного взыскания в виде лишения права на занятие адвокатской деятельностью, нотариальной деятельностью или деятельностью арбитражного управляющего (распорядителя имущества, управляющего санацией, ликвидатора), на ведение деятельности частного исполнителя;
  • владение существенным участием (возможность существенного влияния) или пребывание в составе органа управления/контроля или на должности руководителя финансового учреждения, иностранного финансового учреждения, отнесенной к категории неплатежеспособных или признанного банкротом, либо у которого отозвана лицензия, или которое исключено из реестра соответствующих учреждений (ранее это касалось только банков).

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля в Украине было 69 действующих банков и их количество сократилось с начала года на три (Сбербанк, Проминвестбанк и Мегабанк).

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Национальный банк Украины