Россиян выбили из села под Изюмом, ВСУ отразили попытки штурма: сводка Генштаба

Волынское и Полесское направления

Без изменений, личный состав инженерных подразделений вооруженных сил Беларуси проводят меры по боевой подготовке.

Северское направление

Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру вблизи Мезеновки и Глухова Сумской области. Кроме того, авиация нанесла авиаудары по двум населенным пунктам региона.

Слобожанское направление

Российские войска дистанционно минируют местность и ведут воздушную разведку с применением БПЛА.

Харьковское направление

Противник пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны к государственной границе Украины и в тыл российской группировки войск на Славянском направлении.

В районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток россияне задействовали диверсионно-разведывательные группы. Украинские военные нанесли удар, противник отошел. Недалеко от Кочубеевки оккупанты пытались вести разведку боем, но отступил с потерями.

Кроме того, российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Верхний Салтов, Песчаное, Русская Лозовая и Криничное.

Славянское направление

Основные усилия противник сосредотачивает на наступлении в направлении Славянска, бои продолжаются. Вблизи Краснополья пытался вести разведку боем, успеха не имел, отступил.

Продолжаются систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровное, Пашково, Грушуваха, Курулька, Большая Камышеваха.

Подразделения Сил обороны Украины вынудили противника покинуть населенный пункт Дмитровка Изюмского района Харьковской области.

Лиманское направление

Без активных действий со стороны российских войск, украинские позиции подвергаются артиллерийским обстрелам.

Северодонецкое направление

Оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Кроме того, нанесли авиаудары по позициям неподалеку от Сиротиного и Боровского.

Продолжаются бои за установление полного контроля над Северодонецком. В районах Сиротино и Метелкино украинские военные успешно отразили штурм. Противник с потерями отошел на ранее занимаемые позиции.

Бахмутское направление

Российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Покровское, Зайцево и Степное.

Вблизи Горского украинские защитники выборочным огнем пресекли попытку разведки боем. Также противник снова безуспешно вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Кодема, но отошел.

После перегруппировки при поддержке артиллерии оккупанты предприняли попытку штурмовых действий недалеко от Ниркового. Украинские военные заставили их отказаться от этой идеи.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новоселовка, Красногоровка, Зеленое Поле и Каменское. Нанес авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Перемоге.

Южнобужское направление

Противник с целью выявления изменений в положении украинских войск и корректировки огня артиллерии вел воздушную разведку БПЛА.

Для сдерживания украинских подразделений проводились обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Тополино, Княжевка, Лупарево, Посад-Покровское и Новогригоровка.