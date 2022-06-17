Оккупанты утром ударили по Харьковской области, есть раненые

В пятницу, 17 июня, российские войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Ракета оккупантов попала в коммунальное предприятие в Первомайском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, обстрел произошел около 10 утра.

"Боеприпас попал в двухэтажное здание и пункт охраны перед въездом на территорию объекта. Повреждены окна, потолок, стены здания. На момент обстрела на предприятии находились работники, в результате взрыва получили травмы женщина и двое мужчин", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Женщина находится в контактном состоянии, мужчины находятся в операционном отделении, за их жизнь борются медики.

Также в полиции отметили, что на месте происшествия собраны все необходимые вещественные доказательства совершения россиянами военного преступления против мирных жителей Харьковской области.