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У россиян при въезде в Финляндию отбирают дроны и навигаторы: названа причина

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Среда 03 августа 2022 17:40
У россиян при въезде в Финляндию отбирают дроны и навигаторы: названа причина Фото: у россиян при въезде в Финляндию отбирают дроны и навигаторы (pixabey)
Автор: Сергей Пышкин

Таможенная служба Финляндии в конце июля провела в пунктах пересечения границы усиленные проверки в отношении людей, направляющихся в Россию. Во время проверок были конфискованы дроны и навигаторы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Yle.

Всего было проведено более 2,5 тысяч проверок в отношении россиян. Около сотни проверок привели к дополнительным мерам из-за санкций.

Во время осмотра сотрудники таможни конфисковали у туристов товары, которые могут применяться в промышленных и военных целях. Речь идет о средствах навигации и дронах.

Также у туристов были обнаружены и предметы роскоши, экспорт которых в Россию ограничен.

Сейчас таможня и МИД страны проводят доследственную проверку около 20 дел, связанных с пассажирским транспортом.

По словам директора отдела контроля Микко Гренберга, таможня продолжит усиленный мониторинг и в будущем.

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