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У росіян при в'їзді у Фінляндію відбирають дрони та навігатори: названа причина

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Середа 03 серпня 2022 17:40
У росіян при в'їзді у Фінляндію відбирають дрони та навігатори: названа причина Фото: у росіян при в'їзді у Фінляндію відбирають дрони та навігатори (pixabey)
Автор: Сергій Пишкін

Митна служба Фінляндії наприкінці липня провела у пунктах перетину кордону посиленні перевірки щодо осіб, які прямують до Росії. Під час перевірок були конфісковані дрони та навігатори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Yle.

Загалом було проведено більше 2,5 тисяч перевірок щодо росіян. Близько сотні перевірок привели до додаткових заходів через санкції.

Під час огляду співробітники митниці конфіскували у туристів товари, які можуть застосовуватись у промислових та військових цілях. Йдеться про засоби навігації та дрони.

Також у туристів були виявлені й предмети розкоші, експорт яких до Росії обмежений.

Наразі митниця й МЗС країни проводять дослідчу перевірку близько 20 справ, пов'язаних із пасажирським транспортом.

За словами директора відділу контролю Мікко Гренберга, митниця продовжить посилений моніторинг й в майбутньому.

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