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У россиян проходят перестрелки между "своими", - ГУР

Фото: российские оккупанты в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мародерство и изнасилование, а также вооруженные разборки между своими стали обычным явлением в российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупанта, который удалось перехватить ГУР.

"У нас третья рота пехоты - 95% добровольцев. Потому что все остальные либо 200-е, либо 300-е. От пехоты вообще ничего не осталось. Они там друг с другом стреляются постоянно. Связи нет. Говорят "наших там нет". Все едут туда, все "положили". Там инженера "положили" 15-й бригады наши полковые. Вообще ужас. Там наша 2 танковая схлестнулась. Там тоже 200-е, 300-е. Здесь вообще такая дура: наша артиллерия, бывает, нашу пехоту кроет", - рассказывают разведчики.

Разведчики добавляют, что массовое мародерство стало обычным явлением. А в соседнем селе оккупанты изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Кроме того, их подразделение понесло большие потери. В строю остались в большинстве своем неопытные бойцы. Когда ВСУ уничтожили технику подразделения, командир полка приказал рашистам идти в бой с лопатами.

"Когда боевые машины взорвали, он сказал "теперь берите лопаты и идите как пехота, умирайте". Нам так сказал комбат", - передают разговор оккупанта разведчики.

Напомним, недавно ГУР опубликовало список военнослужащих 34 бригады управления (воинская часть 29202) города Владикавказ, которые совершают военные преступления против народа Украины.

Также ранее украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси.

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