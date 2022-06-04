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У росіян відбуваються перестрілки між "своїми", - ГУР

Фото: російські окупанти в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мародерство та зґвалтування, а також збройні розбирання між своїми стали звичним явищем у російській армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням розмову окупанта, яку вдалося перехопити ГУР.

"У нас третя рота піхоти - 95% добровольців. Тому що всі інші або 200-ті, або 300-ті. Від піхоти взагалі нічого не залишилось. Вони там один з одним стріляються постійно. Зв’язку немає. Кажуть "наших там немає". Всі їдуть туди, все "поклали". Там інженера "поклали" 15-ї бригади наші полкові. Взагалі жах. Там наша 2 танкова схлеснулась. Там теж 200-ті, 300-ті. Тут взагалі така дурня: наша артилерія буває нашу піхоту криє", - розповідають розвідники.

Розвідники додають, що масове мародерство стало звичним явищем. А в сусідньому селі окупанти зґвалтували неповнолітню дівчинку. Крім того, їхній підрозділ зазнав великих втрат. В строю залишились здебільшого недосвідчені бійці. Коли ЗСУ знищили техніку підрозділу, командир полку наказав рашистам іти в бій з лопатами.

"Коли бойові машини підірвали, він сказав "тепер беріть лопати та йдіть як піхота, помирайте". Нам так сказав комбат", - передають розмову окупанта розвідники.

Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало список військовослужбовців 34 бригади управління (військова частина 29202) міста Владикавказ, які скоюють воєнні злочини проти народу України.

Також раніше українські розвідники оприлюднили персональні дані десантників Білорусі.

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