UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россиян призвали воздержаться от поездок в Британию после санкций против Кабаевой

Фото: Владимир Путин и Алина Кабаева (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел РФ призвали своих граждан воздержаться от поездок в Великобританию из-за ее "крайне недружественного курса". Такие рекомендации были выдвинуты сразу после введения санкций против предполагаемой любовницы Путина, гимнастки Алины Кабаевой, а также его родственников и бывшей жены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании в отношении нашей страны, чтобы избежать финансовых потерь и других возможных проблем, рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня правительство Великобритании для усиления давления на российского президента Владимира Путина ввело санкции против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, а также его родственников и бывшей жены за развязанную Россией войну против Украины.

Добавим, в апреле этого года Великобритания ввела санкции против дочерей Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияКабаева