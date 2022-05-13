Россиян призвали воздержаться от поездок в Британию после санкций против Кабаевой

"Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании в отношении нашей страны, чтобы избежать финансовых потерь и других возможных проблем, рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня правительство Великобритании для усиления давления на российского президента Владимира Путина ввело санкции против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой, а также его родственников и бывшей жены за развязанную Россией войну против Украины.

Добавим, в апреле этого года Великобритания ввела санкции против дочерей Путина.

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