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Россиян "приглашают" подписать контракт на военную службу по квитанциям за коммуналку (фото)

Россиян "приглашают" на военную службу из квитанций за коммуналку (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска напали на Украину 24 февраля. С тех пор погибло около 14 400 оккупантов. Из-за значительных потерь Россия гражданских "приглашает" подписать контракт по квитанциям за коммуналку. Однако очереди из желающих отдать свою жизнь за 50 тысяч рублей в месяц нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что взято в плен около 1000 оккупантов, ранены около 43 200 российских военных.

Сообщается, что изначально в качестве "пушечного мяса" использовали призывников.

"Частично нехватка военных до сих пор решается за счет резервных частей с востока страны, наемников из Сирии, Армении и "вагнеровцев", - говорится в сообщении.

Также гражданских россиян уже "приглашают" подписать контракт по квитанциям за коммуналку. Однако, очереди из желающих отдать свою жизнь за 50 тысяч рублей в месяц нет.

"Западные эксперты прогнозируют, что наступательная тактика РФ застопорилась. Но не стоит исключать и массовую мобилизацию и введение военного положения с предварительной провокацией. Именно такой повод для начала чеченской кампании в 1999 г., когда в Волгодонске, Буйнакске и Москве российские спецслужбы совершили теракт жилых домов, в чем потом обвинили чеченцев", - сообщает ЦПД.


Россиян "приглашают" на военную службу по квитанциям за коммуналку (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Ранее мы сообщали, что Россия мобилизует студентов из ОРДЛО и приобщает ливийских "добровольцев" к войне.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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