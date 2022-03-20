RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіян "запрошують" підписати контракт на військову службу з квитанцій за комуналку (фото)

Росіян "запрошують" на військову службу з квитанцій за комуналку (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська напали на Україну 24 лютого. Відтоді загинуло близько 14 400 окупантів. Через значні втрати Росія цивільних "запрошує" підписати контракт з квитанцій за комуналку. Однак черги з охочих віддати своє життя за 50 тисяч рублів в місяць немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що взято в полон близько 1000 окупантів, поранено близько 43 200 російських військових.

Повідомляється, що спочатку як "гарматне м'ясо" використовували призовників.

"Частково нестача військових досі вирішується коштом резервних частин зі сходу країни, найманців з Сирії, Вірменії та "вагнерівців", - йдеться у повідомленні.

Також цивільних росіян вже "запрошують" підписати контракт з квитанцій за комуналку. Однак, черги з охочих віддати своє життя за 50 тисяч рублів в місяць немає.

"Західні експерти прогнозують, що наступальна тактика РФ застопорилась. Але не варто виключати й масову мобілізацію та запровадження воєнного стану з попередньою провокацією. Саме такий привід для початку чеченської кампанії був у 1999 р., коли у Волгодонську, Буйнакську та Москві російські спецслужби вчинили теракт житлових будинків, в чому потім звинуватили чеченців", - повідомляє ЦПД.


Росіян "запрошують" на військову службу з квитанцій за комуналку (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Раніше ми повідомляли, що Росія мобілізує студентів з ОРДЛО та долучає лівійських "добровольців" до війни.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 24-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВійна в Україні