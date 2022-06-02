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У россиян нет никаких шансов взять Днепр, - эксперт

Фото: Днепр (wallpapers-fenix.eu)
Автор: Ульяна Безпалько

Время от времени в сети появляются версии о том, что россияне готовят наступление на Днепр. Но город сейчас настолько укреплен и позиции России находятся настолько далеко (в сотнях километров), что взять его невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий экс-начальника пресс-службы Генштаба, полковника ВСУ Владислава Селезнева.

"Реки Днепр и Самара делают город неприступной крепостью" - говорит эксперт.

По его мнению, даже если противник подойдет на расстояние 90 километров к Днепру, он может применять реактивную артиллерию, но взять город в окружение и уж тем более захватить его "у них никаких шансов и возможностей нет".

Подробнее о том, существует ли риск повторного нападения РФ на север Украины, реальна ли угроза захвата Донбасса и как далеко Россия может зайти на юге - в материале РБК-Украина.

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Днепр