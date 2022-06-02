RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У росіян немає жодних шансів взяти Дніпро, - експерт

Фото: Дніпро (wallpapers-fenix.eu)
Автор: Уляна Безпалько

Іноді в мережі з'являються версії, що росіяни готують наступ на Дніпро. Але місто зараз настільки укріплене і позиції Росії знаходяться настільки далеко (у сотнях кілометрів), що взяти його неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар екс-начальника прес-служби Генштабу, полковника ЗСУ Владислава Селезньова.

"Ріки Дніпро та Самара роблять місто неприступною фортецею" - каже експерт.

На його думку, навіть якщо противник підійде на відстань 90 кілометрів до Дніпра, він може застосовувати реактивну артилерію, але взяти місто в оточення і тим більше захопити його "у них жодних шансів і можливостей немає".

Детальніше про чи існує ризик повторного нападу РФ на північ України, чи є реальною загроза захоплення Донбасу і як далеко Росія може зайти на півдні - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро