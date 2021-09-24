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Россия зимой может задействовать "гибридный" сценарий поставок газа, - Макогон

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина инвестирует в свою газотранспортную систему, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа в Европу. При этом Россия зимой может задействовать "гибридный" сценарий, чтобы подорвать надежность украинской ГТС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.

По его словам, компания инвестирует в газотранспортную инфраструктуру, чтобы повысить ее надежность и обеспечить готовность к зимнему сезону. Украина использует ГТС, чтобы создать запасы газа. "Только для собственных нужд планируется закачать 19 млн кубометров газа до начала отопительного сезона", - уточнил Макагон.

При этом он допустил, что зимой Россия может прибегнуть к "гибридному" сценарию, который негативно скажется на надежности украинской ГТС.

Макогон пояснил, что между Украиной и Россией заключен контракта на транзит газа по принципу "качай или плати". То есть российская сторона обязалась прокачивать определенные объемы или платить деньги даже в случае их отсутствия.

"Однако мы больше заинтересованы в части "качай" этого контракта, потому что нам нужно, чтобы газ шел (по трубе - ред.), - добавил Макогон, уточнив, что ГТС должна быть всегда заполнена.

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ГТСРоссийская Федерация