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Росія взимку може задіяти "гібридний" сценарій постачання газу, - Макогон

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна інвестує в свою газотранспортну систему, щоб забезпечити безперебійні постачання газу в Європу. При цьому Росія взимку може залучити "гібридний" сценарій, щоб підірвати надійність української ГТС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора ТОВ "Оператор ГТС України" Сергія Макогона.

За його словами, компанія інвестує в газотранспортну інфраструктуру, щоб підвищити її надійність і забезпечити готовність до зимового сезону. Україна використовує ГТС, щоб створити запаси газу. "Тільки для власних потреб планується закачати 19 млн кубометрів газу до початку опалювального сезону", - уточнив Макагон.

При цьому він допустив, що взимку Росія може вдатися до "гібридного" сценарію, який негативно позначиться на надійності української ГТС.

Макогон пояснив, що між Україною і Росією укладено контракту на транзит газу за принципом "качай або плати". Тобто російська сторона зобов'язалася прокачувати певні обсяги або платити гроші навіть у разі їх відсутності.

"Однак ми більше зацікавлені в частині "качай" цього контракту, тому що нам потрібно, щоб газ йшов (по трубі - ред.), - додав Макогон, уточнивши, що ГТС повинна бути завжди заповнена.

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ГТСРосійська Федерація