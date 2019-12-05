Россия ждет от нормандской встречи импульса для урегулирования на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают от нормандской встречи импульса для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Лаврова, российские власти рассчитывают, что встреча в нормандском формате, которая 9 декабря состоится в Париже, придаст импульс реализации минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Рассчитываем, что предстоящий саммит в нормандском формате в Париже придаст импульс реализации минского комплекса мероприятий", - отметил он.

Глава российского МИД отметил, что основным элементом урегулирования ситуации на Донбассе является прямой диалог между Киевом и подконтрольными России формированиями "ДНР" и "ЛНР".

"Ключевым элементом урегулирования - и от этого никуда не деться - остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском", - добавил он.

Напомним, ранее помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский на предстоящем саммите в нормандском формате выдвинет условия прямых переговоров с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в российском МИД отмечали, что президент РФ Владимир Путин на нормандской встрече в Париже будет настаивать на прямом диалоге Украины с представителями оккупированного Донбасса.