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Росія очікує від нормандської зустрічі імпульсу для врегулювання на Донбасі

Новини » Суспільство     05.12.2019 - 13:26
Росія очікує від нормандської зустрічі імпульсу для врегулювання на Донбасі
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

У Москві очікують, що нормандська зустріч надасть імпульсу реалізації "Мінська"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Москві очікують від нормандської зустрічі імпульсу для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Лаврова, російська влада розраховує, що зустріч у нормандському форматі, яка 9 грудня відбудеться у Парижі, надасть імпульс реалізації мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Розраховуємо, що майбутній саміт в нормандському форматі в Парижі надасть імпульс реалізації мінського комплексу заходів", - зазначив він.

Глава російського МЗС наголосив, що основним елементом врегулювання ситуації на Донбасі є прямий діалог між Києвом та підконтрольними Росії формуваннями "ДНР" та "ЛНР".

"Ключовим елементом врегулювання - і від цього нікуди не дітися - залишається прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом", - додав він.

Нагадаємо, раніше помічник українського президента Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський на майбутньому саміті в нормандському форматі висуне умови прямих переговорів з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Крім того, в російському МЗС наголошували, що президент РФ Володимир Путін на нормандській зустрічі в Парижі наполягатиме на прямому діалозі України з представниками окупованого Донбасу.

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