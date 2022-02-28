Россия заявила о захвате Запорожской АЭС. Эта информация оказалась фейком

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что войска якобы захватили Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Но в "Энергоатоме" уже опровергли данный фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Центра стратегических коммуникаций.
Сообщается, что в "Энергоатоме" назвали фейком информацию о якобы захвате Запорожской АЭС российской стороной.
"Это абсолютное вранье, фейк", - прокомментировали в департаменте коммуникаций компании.
Сегодня в Минобороны России заявили, что войска якобы заняли Энергодар и взяли под контроль АЭС.