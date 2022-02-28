Росія заявила про захоплення Запорізької АЕС. Ця інформація виявилася фейком

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що війська нібито захопили Запорізьку атомну електростанцію (АЕС). Але в "Енергоатомі" вже спростували цей фейк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру стратегічних комунікацій.
Повідомляється, що в "Енергоатомі" назвали фейком інформацію про нібито захоплення Запорізької АЕС російською стороною.
"Це абсолютна брехня, фейк", - прокоментували у департаменті комунікацій компанії.
Сьогодні в Міноборони Росії заявили, що війська нібито зайняли Енергодар та взяли під контроль АЕС.