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ЕС может ужесточить экономические санкции против России, - МИД Польши

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Варшава, Вторник 22 июня 2021 14:51
ЕС может ужесточить экономические санкции против России, - МИД Польши Фото: министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз не рассматривает возможность ослабления экономических санкций против России. Ограничительные меры в отношении Москвы могут быть ужесточены, поскольку российское руководство не изменило свое поведение.

Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, передает Polskie Radio.

"С российской стороны ничего не изменилось, поэтому ослабление, конечно, не вариант, если ожидать изменений, скорее ужесточение", - сказал министр.

Рау добавил, что во время дискуссии по Беларуси в Совете ЕС главы МИД призвали не рассматривать белорусский вопрос в отрыве от политики Москвы. "Потому что это ключ к пониманию этой проблемы и этого кризиса", - уточнил он.

По мнению Рау, Евросоюз должен формировать отношения с Москвой начиная с оценки уважения прав человека и положения гражданского общества в России.

Напомним, 21 июня Совет ЕС на год продлил санкции против России, которые были введены в ответ на незаконную оккупацию Крыма.

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