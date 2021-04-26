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Россия заявила о возвращении авиации из Крыма на базы после учений

Автор: Артур Родивилов

Авиация Южного военного округа и Черноморского флота России вернулась на аэродромы постоянного базирования. Ранее ВВС РФ провели учения в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота РФ возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования, говорится в сообщении Южного военного округа.

Напомним, в Минобороны России заявили, что приняли решение об отведении войск от границ с Украиной. Там это объяснили тем, что учения на границе окончились.

Ранее сообщалось, что российские корабли возвращаются на базу в Севастополь. Об этом пишут российские СМИ.

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