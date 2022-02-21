Россия заявила об уничтожении украинских диверсантов на границе. Украина это отрицает

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление России об уничтожении украинской диверсионной группы на российской территории. Глава МИД призвал Москву прекратить распространять фейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.
Глава МИД подчеркнул, что Украина не совершала и не планирует:
Кулеба призвал Москву немедленно остановить фабрику по производству фейковых новостей.
Обновлено. Заявление главы МИД подтвердили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Там подчеркнули, что заявление российских силовиков о якобы нарушившей границу диверсионной группе - это очередной фейк.
В ГПСУ добавили, что никаких нарушений государственной границы в районе поселка Митякинский Ростовской области РФ не было. Кроме того, российская сторона не уведомляла о какой-либо нестандартной ситуации в этом районе.
Ранее росСМИ со ссылкой на российских военных сообщили об уничтожении "украинской диверсионной группы" и двух БМП, которые якобы проникли в Россию для их эвакуации. Отмечалось, что в результате "боя" были убиты пять "нарушителей" границы, а пришедшие к ним на помощь боевые машины - сожжены.
В Федеральной службе безопасности РФ утверждали, что инцидент якобы произошел в Ростовской области. Также заявлялось, что никто из российских военных не пострадал.
Напомним, главари "ЛДНР" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "республики" и оказать им военную помощь.
Отметим, на прошлой неделе у Путина говорили, что обращение Госдумы России о признании "ЛДНР" не коррелируется с минскими соглашениями.