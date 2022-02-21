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Россия заявила об уничтожении украинских диверсантов на границе. Украина это отрицает

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление России об уничтожении украинской диверсионной группы на российской территории. Глава МИД призвал Москву прекратить распространять фейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

Глава МИД подчеркнул, что Украина не совершала и не планирует:

  • атаковать Донецк или Луганск;
  • направлять диверсантов или БТР через границу России;
  • выпускать снаряды по российской территории и пограничным переходам;
  • совершать акты саботажа.

Кулеба призвал Москву немедленно остановить фабрику по производству фейковых новостей.

Обновлено. Заявление главы МИД подтвердили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ). Там подчеркнули, что заявление российских силовиков о якобы нарушившей границу диверсионной группе - это очередной фейк.

В ГПСУ добавили, что никаких нарушений государственной границы в районе поселка Митякинский Ростовской области РФ не было. Кроме того, российская сторона не уведомляла о какой-либо нестандартной ситуации в этом районе.

Ранее росСМИ со ссылкой на российских военных сообщили об уничтожении "украинской диверсионной группы" и двух БМП, которые якобы проникли в Россию для их эвакуации. Отмечалось, что в результате "боя" были убиты пять "нарушителей" границы, а пришедшие к ним на помощь боевые машины - сожжены.

В Федеральной службе безопасности РФ утверждали, что инцидент якобы произошел в Ростовской области. Также заявлялось, что никто из российских военных не пострадал.

Напомним, главари "ЛДНР" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "республики" и оказать им военную помощь.

Отметим, на прошлой неделе у Путина говорили, что обращение Госдумы России о признании "ЛДНР" не коррелируется с минскими соглашениями.

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