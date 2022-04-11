Россия заявила об уничтожении словацкой системы C-300 в Украине. Это оказалось фейком

В России заявили о якобы уничтожении системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300, которую Украине передала Словакия. Но словацкая сторона отрицает данную информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера.
Отметим, накануне Минобороны России отчиталось, что якобы российские войска уничтожили пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300, в том числе и ту, которую передала Словакия.
"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду о том, что система ПВО С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной", - заявил Хегер.
Напомним, на прошлой неделе Словакия передала Украине пусковую установку С-300, теперь обсуждается возможность поставки самоходных гаубиц Zuzana. Вопрос истребителей пока не стоит на повестке дня.
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