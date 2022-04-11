UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия заявила об уничтожении словацкой системы C-300 в Украине. Это оказалось фейком

Фото: словацкий премьер Эдуард Хегер (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

В России заявили о якобы уничтожении системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300, которую Украине передала Словакия. Но словацкая сторона отрицает данную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера.

Отметим, накануне Минобороны России отчиталось, что якобы российские войска уничтожили пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300, в том числе и ту, которую передала Словакия.

"Словакия категорически отрицает российскую пропаганду о том, что система ПВО С-300 в Украине была уничтожена. Это обман. Официально подтверждено Украиной", - заявил Хегер.

Напомним, на прошлой неделе Словакия передала Украине пусковую установку С-300, теперь обсуждается возможность поставки самоходных гаубиц Zuzana. Вопрос истребителей пока не стоит на повестке дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСловакияВойна России против Украины