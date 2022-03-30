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Россия заявила, что Украина готова согласовывать учения со странами-гарантами

Фото: Владимир Мединский (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Владимир Мединский высказался о переговорном процессе с Украиной. Он прокомментировал позицию относительно проведения военных учений с участием иностранных военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Мединского.

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский высказался относительно переговорного процесса. Он рассказал о готовности Украины согласовывать военные учения со странами-гарантами.

" Они передали нам зафиксированные принципы возможного будущего соглашения...Обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами гарантами, в числе которых будет и Россия", - заявил Мединский.

Напомним, что Давид Арахамия рассказал о первой конкретике в переговорах.

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