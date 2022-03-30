RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія заявила, що Україна готова погоджувати навчання з країнами-гарантами

Фото: Володимир Мединський (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Володимир Мединський висловився про переговорний процес з Україною. Він прокоментував позицію щодо проведення військових навчань за участю іноземних військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Мединського.

Глава російської переговорної групи Володимир Мединський висловився щодо переговорного процесу. Він розповів про готовність України узгоджувати військові навчання з країнами-гарантами.

"Вони передали нам зафіксовані принципи можливої майбутньої угоди...Зобов'язання проводити військові навчання за участю іноземних збройних сил тільки за погодженням з державами гарантами, в числі яких буде і Росія", - заявив Мединський.

Нагадаємо, що Давид Арахамія розповів про першу конкретику в переговорах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України