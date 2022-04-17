Россия заявила о риске непреднамеренных столкновений с НАТО в Арктике

Фото: Россия заявила о риске столкновений с НАТО в Арктике (Pixabay)

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность военными учениями НАТО в Арктике. Москва заявила о риске непреднамеренных столкновений с Альянсом в арктическом регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.