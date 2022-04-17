Россия заявила о риске непреднамеренных столкновений с НАТО в Арктике
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность военными учениями НАТО в Арктике. Москва заявила о риске непреднамеренных столкновений с Альянсом в арктическом регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Вызывает озабоченность возросшая в последнее время активность НАТО на арктическом направлении", - заявил посол по особым поручениям МИД России и глава одного из комитетов Арктического совета Николай Корчунов
Дипломат добавил, что недавно на севере Норвегии прошли масштабные учения НАТО. По его словам, такие действия Альянса не способствуют обеспечению безопасности в Арктике и создают риски непреднамеренных столкновений.
Напомним, после вторжения России в Украину США начали укреплять свои позиции в Арктике.
Отметим, последствия развязанной Россией войны против Украины затронули Арктику.
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