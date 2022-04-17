Росія заявила про ризик ненавмисних зіткнень з НАТО в Арктиці

Міністерство закордонних справ Росії висловило стурбованість військовими навчаннями НАТО в Арктиці. Москва заявила про ризик ненавмисних зіткнень з Альянсом в арктичному регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Дипломат додав, що нещодавно на півночі Норвегії пройшли масштабні навчання НАТО. За його словами, такі дії Альянсу не сприяють забезпеченню безпеки в Арктиці і створюють ризики ненавмисних зіткнень.

"Викликає заклопотаність зросла останнім часом активність НАТО на арктичному напрямку", - заявив посол з особливих доручень МЗС Росії і глава одного з комітетів Арктичної ради Микола Корчунов

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну США почали зміцнювати свої позиції в Арктиці.

Відзначити, наслідки розв'язаної Росією війни проти України торкнулися Арктики.

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