Россия заявила о проведении масштабных военных учений совместно с Беларусью

"В период с 30 августа до 5 сентября 2022 года с войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации пройдет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", - говорится в сообщении.

В министерстве РФ убеждают, что будут отрабатывать применение войск в процессе обеспечения военной безопасности в восточном регионе. И эти действия якобы не имеют отношения к войне с Украиной.

"К проведению (военных действий с Украиной. - ред.) привлекается лишь часть вооруженных сил, численность которой является достаточной для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - заявили в Минобороны РФ.

Помимо сил округа к учениям будут привлечены воздушно-десантные войска, Дальняя авиация, военно-транспортная авиация. Учения охватят 13 полигонов.

Минобороны также сообщило, что в маневрах примут участие контингенты других стран. Вероятно речь идет о Беларуси.