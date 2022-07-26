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Росія заявила про проведення масштабних військових навчань спільно з Білоруссю

Фото: Росія готується до спільних військових навчань з Білоруссю (twitter.com/armscontrol.ru)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Міноборони РФ готуються до проведення масштабних військових навчань "Схід-2022", які відбудуться на полігонах Східного військового округу. При цьому в Міноборони РФ переконують - вони нібито не мають стосунку до війни з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"У період з 30 серпня до 5 вересня 2022 року з військами Східного військового округу під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації відбудеться стратегічне командно-штабне навчання "Схід-2022", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві РФ переконують, що відпрацьовуватимуть застосування військ у процесі гарантування військової безпеки у східному регіоні. І ці дії нібито не мають стосунку до війни з Україною.

"До проведення (воєнних дій з Україною. - ред.) залучається лише частина Збройних сил, чисельність якої є достатньою для виконання всіх завдань, поставлених Верховним головнокомандувачем", - заявили в Міноборони РФ.

Крім сил округу до навчань буде залучено повітряно-десантні війська, далеку авіацію, військово-транспортну авіацію. Навчання охоплять 13 полігонів.

Міноборони також повідомило, що у маневрах візьмуть участь контингенти інших країн. Ймовірно мова йде про Білорусь.

Поряд з цим сьогодні у Генштабі ЗСУ заявили, що в окупантів з'явилися проблеми з поповненням особового складу. Російська Федерація вже намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених злочинців.

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