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Россия заявила о проведении масштабных военных учений совместно с Беларусью

Новина українською →
Украина, Вторник 26 июля 2022 20:59
Россия заявила о проведении масштабных военных учений совместно с Беларусью Фото: Россия готовится к совместным военным учениям с Беларусью (twitter.com/armscontrol.ru)
Автор: Евгений Прокопенко

В Минобороны РФ готовятся к проведению масштабных военных учений "Восток-2022", которые состоятся на полигонах Восточного военного округа. При этом в Минобороны РФ убеждают - они якобы не имеют отношения к войне с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"В период с 30 августа до 5 сентября 2022 года с войсками Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации пройдет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022", - говорится в сообщении.

В министерстве РФ убеждают, что будут отрабатывать применение войск в процессе обеспечения военной безопасности в восточном регионе. И эти действия якобы не имеют отношения к войне с Украиной.

"К проведению (военных действий с Украиной. - ред.) привлекается лишь часть вооруженных сил, численность которой является достаточной для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - заявили в Минобороны РФ.

Помимо сил округа к учениям будут привлечены воздушно-десантные войска, Дальняя авиация, военно-транспортная авиация. Учения охватят 13 полигонов.

Минобороны также сообщило, что в маневрах примут участие контингенты других стран. Вероятно речь идет о Беларуси.

Наряду с этим сегодня в Генштабе ВСУ заявили, что у оккупантов появились проблемы с пополнением личного состава. Российская Федерация уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключенных преступников.

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