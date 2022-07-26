ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія заявила про проведення масштабних військових навчань спільно з Білоруссю

Новость на русском →
Україна, Вівторок 26 липня 2022 20:59
Росія заявила про проведення масштабних військових навчань спільно з Білоруссю Фото: Росія готується до спільних військових навчань з Білоруссю (twitter.com/armscontrol.ru)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Міноборони РФ готуються до проведення масштабних військових навчань "Схід-2022", які відбудуться на полігонах Східного військового округу. При цьому в Міноборони РФ переконують - вони нібито не мають стосунку до війни з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"У період з 30 серпня до 5 вересня 2022 року з військами Східного військового округу під керівництвом начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації відбудеться стратегічне командно-штабне навчання "Схід-2022", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві РФ переконують, що відпрацьовуватимуть застосування військ у процесі гарантування військової безпеки у східному регіоні. І ці дії нібито не мають стосунку до війни з Україною.

"До проведення (воєнних дій з Україною. - ред.) залучається лише частина Збройних сил, чисельність якої є достатньою для виконання всіх завдань, поставлених Верховним головнокомандувачем", - заявили в Міноборони РФ.

Крім сил округу до навчань буде залучено повітряно-десантні війська, далеку авіацію, військово-транспортну авіацію. Навчання охоплять 13 полігонів.

Міноборони також повідомило, що у маневрах візьмуть участь контингенти інших країн. Ймовірно мова йде про Білорусь.

Поряд з цим сьогодні у Генштабі ЗСУ заявили, що в окупантів з'явилися проблеми з поповненням особового складу. Російська Федерація вже намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених злочинців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися