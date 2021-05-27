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Россия заявила о прекращении Украиной строительства "Стены" на границе. В ГПСУ ответили

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Киев, Четверг 27 мая 2021 11:54
Россия заявила о прекращении Украиной строительства "Стены" на границе. В ГПСУ ответили Фото: в Украине ответили на заявление России о прекращении строительства "Стены" (facebook com DPSUkraine)
Автор: Олег Черныш

Государственная пограничная служба отрицает заявление руководителя Погранслужбы ФСБ РФ Владимира Кулишова о прекращении проекта по инженерному обустройству границы (проект "Стена" или "Европейский вал"). По его словам, в 2020 году Украина прекратила активные действия по обустройству границы.

Об этом РБК-Украина сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Государственная пограничная служба Украины советует российской стороне больше акцентировать внимание на надежное охране своего участка границы, а не тревожиться о том, как происходит надлежащее обустройство границы со страной-агрессором. Работы в рамках инженерного обустройства границы продолжаются" , - заявил он.

По его словам, обустройство границы с РФ включает в себя не только создание противотранспортного рва или металлического заграждения, но и установку технических средств наблюдения.

Такие, например, уже установлены на луганском участке границы. Более того, Украина наростила использование беспилотной авиации вдоль границы.

"России следует обратить внимание на обустройство своей границы, так как неоднократно мы фиксировали нарушения с той стороны, которые РФ не замечает", - отметил Демченко.

Отметим, ранее Кулишов заявил в интервью "РИА Новости", что Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией в рамках проекта "Стена". Возможной причиной стала нехватка денежных средств, сказал он.

Напомним, ранее в России отреагировали на возможность строительства стены на Донбассе.

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