Росія заявила про припинення Україною будівництва "Стіни" на кордоні. У ДПСУ відповіли

Державна прикордонна служба заперечує заяву керівника Прикордонної служби ФСБ РФ Володимира Кулішова про припинення проекту з інженерного облаштування кордону (проект "Стіна" або "Європейський вал"). За його словами, в 2020 році Україна припинила активні дії з облаштування кордону.

Про це РБК-Україна сказав спікер ДПСУ Андрій Демченко.

"Державна прикордонна служба України радить російській стороні більше акцентувати увагу на надійній охороні своєї ділянки кордону, а не турбуватися про те, як відбувається належне облаштування кордону з країною-агресором. Роботи в рамках інженерного облаштування кордону тривають", - заявив він.

За його словами, облаштування кордону з РФ включає в себе не тільки створення протитранспортного рову або металевого загородження, а й установку технічних засобів спостереження.

Такі, наприклад, вже встановлені на луганській ділянці кордону. Більше того, Україна наростила використання безпілотної авіації вздовж кордону.

"Росії слід звернути увагу на облаштування свого кордону, так як неодноразово ми фіксували порушення з того боку, які РФ не помічає", - зазначив Демченко.

Зазначимо, раніше Кулішов заявив в інтерв'ю "РИА Новости", що Україна практично перестала рити рів на кордоні з Росією в рамках проекту "Стіна". Можливою причиною стала нестача грошових коштів, сказав він.