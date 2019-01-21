Россия заявила о планах по реконструкции Северо-Крымского канала

Фото: Северо-Крымский канал (wikipedia.org)

Оккупационные власти намерены обеспечить водой предприятия и засушливые районы

Российская Федерация намерена реконструировать Северо-Крымский канал для водоснабжения засушливых зон оккупированного полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Главгосэкспертизы России.

Сообщается, что выдано положительное заключение о проведении технологического и ценового аудита проекта по строительству и реконструкции объектов Северо-Крымского канала. Отметим, с мая 2014 года подача воды в канал ведется из крымских водоемов, так как после оккупации полуострова Украина перекрыла подачу днепровской воды.

Предполагается, что реконструкция Северо-Крымского канала позволит улучшить водоснабжение Армянска, а также населенных пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов. Кроме того, планируется обеспечение технической водой "Крымского титана" и содового завода.

Напомним, в мае 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал в Херсонской области.

В 2016 году сообщалось, что собственных водных ресурсов в Крыму без днепровской воды хватит только для обеспечения потребностей менее половины населения.