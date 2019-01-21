Росія заявила про плани щодо реконструкції Північно-Кримського каналу

Фото: Північно-Кримський канал (wikipedia.org)

Окупаційна влада має намір забезпечити водою підприємства та посушливі райони

Російська Федерація має намір реконструювати Північно-Кримський канал для водопостачання посушливих зон окупованого півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Головдержекспертизи Росії.

Повідомляється, що видано позитивний висновок про проведення технологічного та цінового аудиту проекту щодо будівництва та реконструкції об'єктів Північно-Кримського каналу. Зазначимо, з травня 2014 року подача води в канал ведеться з кримських водоймищ, так як після окупації півострова Україна перекрила подачу дніпровської води.

Передбачається, що реконструкція Північно-Кримського каналу дозволить покращити водопостачання Армянська, а також населених пунктів Красноперекопського, Джанкойського та Нижньогірського районів. Крім того, планується забезпечення технічною водою "Кримського титану" і содового заводу.

Нагадаємо, в травні 2014 року Україна перекрила Північно-Кримський канал в Херсонській області.

В 2016 році повідомлялося, що власних водних ресурсів в Криму без дніпровської води вистачить лише для забезпечення потреб менше половини населення.