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Россия заявила о плачевном состоянии отношений с ЕС: Лавров назвал причину

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о плачевном состоянии отношений с ЕС. Он также назвал причину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По его словам, контакты сведены к минимуму. Он провел встречу с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

"Особое внимание уделили обстановке на Европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским Союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России", - сказал Лавров.

Однако, он заявил, что Россия выразила готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что ЕС может задействовать "многие инструменты" против РФ за нарушение транзита газа через Украину.

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