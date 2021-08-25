Россия заявила о плачевном состоянии отношений с ЕС: Лавров назвал причину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о плачевном состоянии отношений с ЕС. Он также назвал причину.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

По его словам, контакты сведены к минимуму. Он провел встречу с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

"Особое внимание уделили обстановке на Европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским Союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России", - сказал Лавров.

Однако, он заявил, что Россия выразила готовность развивать прагматичный диалог и с Евросоюзом.