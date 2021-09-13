Россия завлекает жителей ОРДЛО: может включить их в программу переселения

Министерство внутренних дел Российской Федерации предлагает включить жителей оккупированного Донбасса в государственную программу переселения соотечественников. Это дает право переселиться в определенные регионы с гарантией жилья, трудоустройства и денежных пособий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

Сообщается, что министерство готовит соответствующий указ. Проектом указа предлагается внести изменения для предоставления жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины права подачи заявлений об участии в государственной программе и получения свидетельства участника государственной программы на территории Российской Федерации.

Отметим, программа предлагает желающим переселиться в приоритетные для правительства России регионы льготы, пособия, работу и в некоторых случаях жилье.