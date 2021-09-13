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Росія заманює жителів ОРДЛО: може включити їх до програми переселення

Автор: Сергей Новиков

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації пропонує включити жителів окупованого Донбасу до державної програми переселення співвітчизників. Це дає право переселитися в певні регіони з гарантією житла, працевлаштування та грошових допомог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що міністерство готує відповідний указ. Проектом указу пропонується внести зміни для надання жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України права подачі заяв про участь у державній програмі та отримання свідоцтва учасника державної програми на території Російської Федерації.

Відзначимо, програма пропонує охочим переселитися в пріоритетні для уряду Росії регіони пільги, грошову допомогу, роботу і в деяких випадках житло.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія за спрощеною схемою прийняла в громадянство 640 000 жителів Донбасу.

Про ситуацію з паспортами на окупованому Донбасі читайте в матеріалі "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".

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Російська ФедераціяОРДЛОПереселенці з Донбасу