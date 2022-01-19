ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия завершила вывод сил ОДКБ из Казахстана

Новина українською →
Казахстан, Среда 19 января 2022 10:39
Россия завершила вывод сил ОДКБ из Казахстана Фото: протесты в Казахстане (t.me ressentiment_channel)
Автор: Ольга Белей

Последние четыре военно-транспортных самолета РФ с военными на борту вылетели из Нур-Султана и Алматы в рамках вывода сил ОДКБ из Казахстана. На этих самолетах возвращаются в Россию подразделения "миротворцев" и их командование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"Четыре самолета военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России с российскими миротворцами на борту вылетели из городов Нур-Султан и Алматы Республики Казахстан. На этих самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование российским миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым", - говорится в сообщении российского ведомства.

При этом уточняется, что ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России домой вернулись миротворческие контингенты Армении, Беларуси и Таджикистана. Миротворцы из Киргизской Республики вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.

"Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России Ил-76 и Ан-124 для возвращения миротворцев ОДКБ домой было выполнено более 100 рейсов из Казахстана в Подмосковье, в города Иваново, Ульяновск, Ереван, Душанбе, Минск", - уточняется в сообщении.

Напомним, 13 января в Казахстане начался вывод войск ОДКБ.

Отметим, протесты в Казахстане начались 2 января. Они вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Кроме того, участники протестов выдвинули политические требования, в последствии начались столкновения с силовиками, захват административных зданий и мародерство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Казахстан
NEWS
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
Вспышка случаев. В Украине почти 13 тысяч новых заражений COVID и 163 смерти
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше