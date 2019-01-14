Россия затягивает дело о скифском золоте, - Минкульт

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Судебное заседание запланировано на 11 марта

Подконтрольные Российской Федерации (РФ) крымские музеи затягивают рассмотрение дела о "скифском золоте" и готовятся к следующему этапу в случае поражения в Апелляционном суде Амстердама. Об этом заявила первый заместитель министра культуры Светлана Фоменко, сообщает РБК-Украины со ссылкой на "Крым.Реалии".

По ее словам, "крымские российские музеи не остановятся, будут до последнего тянуть время".

"Такова позиция России: занять как можно больше времени. То есть, все свои сведения они дают в последний день, когда это возможно, все заседания затягиваются с надеждой на то, что, "возможно, что-то поменяется в мире, возможно, кто-то признает Крым", - рассказала Фоменко.

Она также отметила, что судебное заседание запланировано на 11 марта.

Фоменко предполагает, что в мае-июне стороны получат результат апелляции, который касается той части, с которой не согласна российская сторона.

Напомним, выставка "Крым: золото и тайны Черного моря", в которой насчитывалось более 500 экспонатов из нескольких музеев Крыма, была открыта в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года, однако из-за аннексии Россией Крыма не вернулась в крымские музеи.

Как сообщалось ранее, Украина настаивает на возвращении крымских экспонатов выставки "Золото Скифии" из Амстердама.

В свою очередь российская сторона настаивает на возвращении части экспонатов на территорию Крыма.

Также РБК-Украина писало, что Нидерланды из-за споров вокруг территориальной принадлежности Крыма могут оставить золото скифов у себя.