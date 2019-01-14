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Росія затягує справу про скіфське золото, - Мінкульт

Новини » Політика    14.01.2019 - 20:52
Росія затягує справу про скіфське золото, - Мінкульт
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Судове засідання заплановано на 11 березня

Підконтрольні Російській Федерації (РФ) кримські музеї затягують розгляд справи про "скіфське золото" і готується до наступного етапу у разі поразки в Апеляційному суді Амстердама. Про це заявила перший заступник міністра культури Світлана Фоменко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За її словами, "кримські російські музеї не зупиняться, будуть до останнього тягнути час".

"Така позиція Росії: зайняти якомога більше часу. Тобто, всі свої відомості вони дають в останній день, коли це можливо, всі засідання затягуються з надією на те, що, "можливо, щось зміниться в світі, можливо, хтось визнає Крим", - розповіла Фоменко.

Вона також зазначила, що судове засідання заплановано на 11 березня.

Фоменко припускає, що в травні-червні сторони отримають результат апеляції, який стосується тієї частини, з якою російська сторона не згодна.

Нагадаємо, виставка "Крим: золото і таємниці Чорного моря", в якій налічувалося понад 500 експонатів з кількох музеїв Криму, була відкрита в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі з 7 лютого по 31 серпня 2014 року, однак через анексії Росією Криму не повернулася в кримські музеї.

Як повідомлялося раніше, Україна наполягає на поверненні кримських експонатів виставки "Золото Скіфії" з Амстердама.

У свою чергу російська сторона наполягає на поверненні частини експонатів на територію Криму.

Також РБК-Україна писало, що Нідерланди через суперечки навколо територіальної приналежності Криму можуть залишити золото скіфів у себе.

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