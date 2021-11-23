Россия затягивает дела в ЕСПЧ, - экс-уполномоченный Евросуда

Об этом говорится в материале " Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах ".

Как пояснил изданию бывший уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий, Россия намеренно "тормозит" судебные процессы, в которых ее позиции выглядят уязвимо.

"Я уверен, что это не Европейский суд по правам человека их (дела, - ред.) затягивает, а РФ постоянно просит сдвинуть сроки якобы для подачи дополнительной информации, документов и т. д. Россия делает все возможное для затягивания - это факт", - отметил он.

Вместе с тем юрист признал, что и ЕСПЧ со своей стороны межгосударственные дела рассматривает очень долго. Это, по его словам, связано и со сложностью, объемом этих дел и большим количеством эпизодов.