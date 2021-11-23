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Россия затягивает дела в ЕСПЧ, - экс-уполномоченный Евросуда

Новина українською →
Киев, Вторник 23 ноября 2021 10:24
Россия затягивает дела в ЕСПЧ, - экс-уполномоченный Евросуда Фото: Россия затягивает дела в ЕСПЧ (nos.nl/photo.ANP)
Автор: Мария Кучерявец

Финальных решений ЕСПЧ по украино-российским спорам не стоит ждать быстро. Поскольку РФ всячески пытается помешать этому процессу.

Об этом говорится в материале "Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах".

Как пояснил изданию бывший уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Назар Кульчицкий, Россия намеренно "тормозит" судебные процессы, в которых ее позиции выглядят уязвимо.

"Я уверен, что это не Европейский суд по правам человека их (дела, - ред.) затягивает, а РФ постоянно просит сдвинуть сроки якобы для подачи дополнительной информации, документов и т. д. Россия делает все возможное для затягивания - это факт", - отметил он.

Вместе с тем юрист признал, что и ЕСПЧ со своей стороны межгосударственные дела рассматривает очень долго. Это, по его словам, связано и со сложностью, объемом этих дел и большим количеством эпизодов.

Напомним, РБК-Украина писало, почему Европейский суд по правам человека планировал начать слушания в "Донбасской делу" в ноябре, но в последний момент РФ сорвала заседание.

Добавим, юрист объяснил, почему украинское дело в Гаагском трибунале сейчас находится в "подвешенном состоянии".

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Российская Федерация Украина ЕСПЧ
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Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах