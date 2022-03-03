"Россия затеяла войну": украинские пограничники показали сообщение боцмана с подбитого судна

"В настоящее время мы получили голосовые сообщения, которыми обменивался боцман с представителем судовладельца.

"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили "HELT" тоже они", - такое сообщение отправил боцман подбитого корабля", - написано в ведомстве.

Согласно полученным сообщениям, боцман и кок спаслись и пытались разыскать остальную часть экипажа.

В настоящее время 6 членов экипажа, из которых 2 россиянина и 4 украинца, спасены. Их доставили на берег.