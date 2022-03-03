UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Россия затеяла войну": украинские пограничники показали сообщение боцмана с подбитого судна

Автор: Каролина Гайдук

Украинские пограничники опубликовали аудио-сообщения одного из членов экипажа, который отметил, что гражданский корабль под флагом Панамы "Helt" был подстрелен российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"В настоящее время мы получили голосовые сообщения, которыми обменивался боцман с представителем судовладельца.

"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили "HELT" тоже они", - такое сообщение отправил боцман подбитого корабля", - написано в ведомстве.

Согласно полученным сообщениям, боцман и кок спаслись и пытались разыскать остальную часть экипажа.

В настоящее время 6 членов экипажа, из которых 2 россиянина и 4 украинца, спасены. Их доставили на берег.

Напомним, что морская поисково-спасательная служба провела спасательную операцию по поиску экипажа теплохода Helt, который был обстрелян российскими войсками в акватории Черного моря у побережья Одессы.

Отметим, ранее мы писали о том, что Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину