"Россия затеяла войну": украинские пограничники показали сообщение боцмана с подбитого судна

Украинские пограничники опубликовали аудио-сообщения одного из членов экипажа, который отметил, что гражданский корабль под флагом Панамы "Helt" был подстрелен российскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"В настоящее время мы получили голосовые сообщения, которыми обменивался боцман с представителем судовладельца.
"Знайте, во всем виновата Россия, войну они затеяли и подбомбили "HELT" тоже они", - такое сообщение отправил боцман подбитого корабля", - написано в ведомстве.
Согласно полученным сообщениям, боцман и кок спаслись и пытались разыскать остальную часть экипажа.
В настоящее время 6 членов экипажа, из которых 2 россиянина и 4 украинца, спасены. Их доставили на берег.
Напомним, что морская поисково-спасательная служба провела спасательную операцию по поиску экипажа теплохода Helt, который был обстрелян российскими войсками в акватории Черного моря у побережья Одессы.
Отметим, ранее мы писали о том, что Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря.