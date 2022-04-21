Россия уже заставила 8 украинских детей сдавать позиции ВСУ, - Венедиктова

Во время войны из-за России уже пострадали более 584 детей, 208 из них убиты захватчиками.

Также оккупанты уничтожают детей и другим способом, а именно втягивают их в вооруженный конфликт.

"Она травит их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и тому подобное. И это является прямым нарушением требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка", - написала Венедиктова.

Сейчас уже зафиксировали участие 8 детей в таких действиях. В частности, в Харьковской области 12-летний подросток через интернет присылал информацию о расположении техники, блокпостов и военных ВСУ с намерением получить за это денежное вознаграждение. Аналогичный факт был и в Луганской области.

Также в Черниговской области во время оккупации одного из сел несовершеннолетний получил от оккупантов задание проводить разведку позиций ВСУ.

К тому же, чтобы продемонстрировать приверженность и поддержку оккупантам он связал на руке и ноге красные повязки и делал вместе с ними обход территории села. При этом 16-летний парень "наводил" врагов на помещение, владельцы которых имеют отношение к правоохранительным органам или военным подразделениям Украины и владеют оружием. Сейчас подросток задержан.

Кроме того, в Харьковской области 17-летний житель распространял через YouTube-канал хвалебные материалы в поддержку действий агрессора в Украине.

Сообщается, что в одной из западных областей Украины трое школьников, ради развлечения, звонили случайно выбранным абонентам с предложением установки так называемых "меток".

По украинскому закону ответственность за такие поступки детей несут, в том числе родители.