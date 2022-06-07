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Россия резко нарастила экспорт нефти в страны Азии, - Reuters

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Москва, Вторник 07 июня 2022 21:33
Россия резко нарастила экспорт нефти в страны Азии, - Reuters Фото: Россия нарастила экспорт нефти (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

На фоне европейского эмбарго Российская Федерация нарастила экспорт нефти в азиатском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Россия увеличила экспорт нефти из своего главного восточного порта Козьмино примерно на 20%, чтобы удовлетворить растущий спрос азиатских потребителей.

Российская "Транснефть" уже увеличила объемы сырой нефти, прокачиваемой в Козьмино по своему трубопроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан", на 70 000 баррелей в сутки. В самой компании не ответили Reuters на комментарии.

Кроме того, планируется доставлять дополнительно 80 000 баррелей в сутки в Козьмино по железной дороге. Этот порт потенциально может увеличить загрузку до 1,1 млн баррелей в сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за санкций Россия и Китай вынуждены использовать усложненную логистику для транспортировки нефти. В частности, их танкеры перегружают нефтепродукты в море.

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