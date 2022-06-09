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Страны G7 изучают возможность ограничения цен на российскую нефть

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Вашингтон, Четверг 09 июня 2022 00:24
Страны G7 изучают возможность ограничения цен на российскую нефть Фото: Джейк Салливан (www.geopolitica.info)
Автор: Артур Родивилов

Страны G7 обсуждают возможность установления потолка цен на нефть из России. Подобные дискуссии ведутся с целью сокращения прибылей Москвы и финансирования войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Он отметил, что переговоры по вопросам энергетики идут по многим каналам.

"Один из таких каналов представляют шерпы доверенные лица руководителей стран G7. Посмотрим, каких успехов мы добьемся как в общем по теме энергетики, так и по различным вариантам с сокращением доходов России от продажи нефти", - сказал Салливан.

Накануне глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США не настроены против поставок нефти РФ на мировой рынок при условии ограничения доходов Москвы от ее продажи.

Напомним, на этой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России с эмбарго на поставки нефти. Ожидается, что поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 до 8 месяцев.

Также сообщалось, что больше всех от этого эмбарго пострадает Словакия.

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