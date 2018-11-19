Росія запустила першу нитку "Турецького потоку"

Фото: Володимир Путін і Реджеп Ердоган (aa.com)

Путін і Ердоган запустили першу нитку газопроводу

Російська Федерація запустила першу нитку газопроводу "Турецький потік", церемонія запуску пройшла в Стамбулі (Туреччина). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні в Стамбулі на церемонії за участю президентів Туреччини і Росії Реджепа Тайїпа Ердогана і Володимира Путіна запустили першу нитку "Турецького потоку". Також повідомляється, що російська сторона завершила будівництво глибоководної частини газопроводу.

Ердоган на церемонії заявив, що "Турецький потік" має історичне значення з геополітичної точки зору. Він також висловив, що в 2019 році газопровід буде готовий до експлуатації і буде добудована наземна частина території Туреччини.

Зазначимо, перша нитка призначена для поставок газу в Туреччину, друга для країн півдня і південно-сходу Європи. Потужність кожної нитки складе по 15,75 млрд кубометрів газу в рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія не виключає можливість будівництва частини газопроводу "Турецький потік" через територію Угорщини.

Відзначимо, "Газпром" оголосив про завершення будівництва першої нитки "Турецького потоку" ще в квітні 2018 року.