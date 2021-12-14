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Россия запустила фейк о посольстве Украины в Ливане, чтобы отвлечь от своего скандала, - МИД

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 21:22
Россия запустила фейк о посольстве Украины в Ливане, чтобы отвлечь от своего скандала, - МИД Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия запустила фейк о работе посольства Украины в Ливане, чтобы отвлечь от скандала с наркотиками. В их контрабанде из Аргентины замешаны российские дипломаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олега Николенко.

"МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого - создать дымовую занавесу на фоне развертывания дела контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине", - написал дипломат.

Николенко отметил, что вчера в российских СМИ появилась информация о признании судом Москвы виновными четырех фигурантов. По его словам, им грозит до 25 лет тюремного заключения.

Представитель МИД напомнил, что дело касается попытки вывезти из российского посольства в Аргентине на государственном самолете около 400 килограммов кокаина на сумму 35 млн евро.

"Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела", - резюмировал Николенко.

Напомним, в феврале 2018 года в Аргентине арестовали российского дипломата из-за найденных в почте посольства РФ 389 килограммов кокаина.

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