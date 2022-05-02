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Россия запугивает Финляндию из-за вступления в НАТО, - Центр противодействия дезинформации

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Россия запугивает Финляндию из-за намерения подать заявку на вступление в НАТО. Российские политики даже прибегли к тому, что назвали Финляндию фашистским государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Финляндия и Швеция автоматически переходят к противникам Москвы. Госдума РФ готова расторгнуть договор об аренде Сайменского канала - одной из важнейших транспортных артерий Финляндии", - отмечают в ЦПД.

В ведомстве предполагают, что в ближайшее время Россия приступит к демонстративному усилению группировки сухопутных сил и ПВО на границе с Финляндией, а также флота в Финском заливе. А российские хакеры выведут из строя банковскую систему Финляндии.

Напомним, что Финляндия уже является партнером Североатлантического альянса, вступление в НАТО обеспечит ей гарантии безопасности, которые получают полноправные члены организации.

Как сообщалось, президент Финляндии Саули Ниинисте намерен объявить, что Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический Альянс. По данным правительственных источников, глава государства объявит о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО 12 мая.

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